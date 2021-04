Genova | persi nell’ultimo trimestre del 2020 altri 4 656 lavoratori La Cgil apre il Coordinamento disoccupati

(Di venerdì 30 aprile 2021) Il tasso di disoccupazione è al 12,7% per la popolazione femminile e al 7,7% per quella maschile. Igor Magni: “Il nuovo organismo ha due obiettivi: il primo è il sostegno dei bisogni individuali, il secondo è l’apertura di tavoli sindacali di contrattazione”

Advertising

AcquarioGenova : RT @rep_genova: L'Acquario e la crisi: 'Persi 15 milioni di euro, ma ora si riparte [di Michela Bompani] [aggiornamento delle 07:39] https:… - rep_genova : L'Acquario e la crisi: 'Persi 15 milioni di euro, ma ora si riparte [di Michela Bompani] [aggiornamento delle 07:39] -

Ultime Notizie dalla rete : Genova persi

Il Secolo XIX

) [2] => Array ( [tagName] => p [p_index] => 3 [html] =>e provincia perdono altri 4.656 occupati ( - 1,39%) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente facendo attestare gli occupati a ...Abbiamo pertanto permesso loro di recuperare i postiall'interno ampliandosi ed abbiamo ... rendendo la data […] Navigazione articoli, l'ospedale Gaslini riceve l'accreditamento da ...Quella che stiamo per dare è una buonissima notizia per tutti coloro che sono appassionati delle avventure di Harry Potter. Sta per ritornare sui binari, infatti, il primo e unico trenino magico itali ...Quella che stiamo per dare è una buonissima notizia per tutti coloro che sono appassionati delle avventure di Harry Potter. Sta per ritornare sui binari, infatti, il primo e unico trenino magico itali ...