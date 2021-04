Gasperini: «Per mantenere il secondo posto servono gare di spessore» - Video (Di venerdì 30 aprile 2021) Le parole di Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, in vista della partita con il Sassuolo domenica 2 maggio. «Per la qualificazione alla Champions dobbiamo avere pazienza: ci sono ancora tante partite, dobbiamo pensare alle difficoltà della gara di domenica, andando a misurarci fiduciosi». Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 30 aprile 2021) Le parole di Gian Piero, allenatore dell’Atalanta, in vista della partita con il Sassuolo domenica 2 maggio. «Per la qualificazione alla Champions dobbiamo avere pazienza: ci sono ancora tante partite, dobbiamo pensare alle difficoltà della gara di domenica, andando a misurarci fiduciosi».

