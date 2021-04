Francobollo per esaltare l’azione anti-Covid di Infermieri e Professionisti Sanitari. (Di venerdì 30 aprile 2021) Oggi l’emissione di un Francobollo commemorativo voluto dallo Sviluppo Economico. Dal MISE: un Francobollo per ringraziare e fissare nella memoria tutte le professioni Sanitarie. L’appello delle professioni: non solo un ricordo, ma l’impulso e l’impegno a operare tutti insieme per sconfiggere il virus. Presi alla sprovvista dalla pandemia, i Professionisti della Sanità non si sono tirati indietro e dall’inizio del 2020 a oggi hanno salvato centinaia di migliaia di vite, e sono stati sempre accanto a tutti, anche a chi non ce l’ha fatta. Ma ogni professione ha perso anche decine, centinaia di colleghi che hanno contratto il virus per non lasciare mai soli i cittadini. A poco più di un anno dall’inizio di tutto questo, e mentre ancora gli operatori della Sanità sono impegnati tutti in prima linea – dalla diagnosi e ... Leggi su cityroma (Di venerdì 30 aprile 2021) Oggi l’emissione di uncommemorativo voluto dallo Sviluppo Economico. Dal MISE: unper ringraziare e fissare nella memoria tutte le professionie. L’appello delle professioni: non solo un ricordo, ma l’impulso e l’impegno a operare tutti insieme per sconfiggere il virus. Presi alla sprovvista dalla pandemia, idella Sanità non si sono tirati indietro e dall’inizio del 2020 a oggi hanno salvato centinaia di migliaia di vite, e sono stati sempre accanto a tutti, anche a chi non ce l’ha fatta. Ma ogni professione ha perso anche decine, centinaia di colleghi che hanno contratto il virus per non lasciare mai soli i cittadini. A poco più di un anno dall’inizio di tutto questo, e mentre ancora gli operatori della Sanità sono impegnati tutti in prima linea – dalla diagnosi e ...

