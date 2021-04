Foggia | “corruzione in Comune” | arrestati l’ex presidente dell’assise che sparò dal balcone a Capodanno e altro consigliere di maggioranza

(Di venerdì 30 aprile 2021), tentata induzione indebita e peculato. Sono le accuse mosse a vario titolo dalla procura dialdel Consiglio comunale del capoluogo dauno Leonardo Iaccarino, già finito nella buferaper aver sparato alcuni colpi di pistola daldi casa, e a un, Antonio Capotosto, anche lui sostenitore delladel sindaco Franco Landella. Iaccarino è stato portato in carcere, Capotosto è invece ai domiciliari. L’inchiesta vede un terzo indagato, un imprenditore, al quale è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di firma. Dalle indagini è emerso che Iaccarino, in cambio di denaro, avrebbe favorito l’imprenditore indagato nella liquidazione di una somma di denaro che ...

Advertising

repubblica : Corruzione al Comune di Foggia, arrestato l'ex presidente del consiglio che sparò dal balcone a Capodanno - Enricicca : Ancora due consiglieri comunali arrestati a #Foggia per corruzione. Se al sindaco @FrancoLandella è rimasto un amic… - AnsaPuglia : Arresti Comune Foggia: consigliere sparò a salve a Capodanno. (v'Corruzione e peculato,arrestati 2 consiglieri...'d… - Miti_Vigliero : Foggia. Leonardo Iaccarino: arrestato per corruzione il consigliere che aveva sparato a salve a Capodanno… - DiDimiero : RT @repubblica: Corruzione al Comune di Foggia, arrestato l'ex presidente del consiglio che sparò dal balcone a Capodanno -

Ultime Notizie dalla rete : Foggia corruzione

...di, è uno dei due consiglieri comunali arrestati questa mattina dalla Polizia di Stato, in esecuzione di una misura cautelare emessa dall'autorità giudiziaria, con le accuse die ...Con le accuse, a vario titolo, di, tentata induzione indebita e peculato, sono stati arrestati due consiglieri di maggioranza del Comune di: Leonardo Iaccarino (indipendente), 44 anni; e Antonio Capotosto (lista ...Un vero e proprio scossone, l'ennesimo, per il Comune di Foggia dopo l'arresto di Iaccarino e Capotosto. Potrebbero esserci altri indagati, gli inquirenti stanno accertando ulteriori ipotesi di reato ..."Noi continuano con l'attività di indagine sperando che ci sia collaborazione da parte delle delle persone che saranno ascoltate in questi uffici", dichiara all'ANSA il procuratore capo di Foggia, Lud ...