Facebook sta assumendo giornalisti locali per la sua nuova piattaforma di news

(foto: Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)Facebook è sempre più convinto di voler investire sulle notizie locali e sui giornalisti. Il social network di Menlo Park investirà 5 milioni di dollari per arruolare i giornalisti locali sulla sua una nuova piattaforma dedicata alla pubblicazione di notizie, presentata il mese scorso. Questa mossa sembra essere la risposta di Facebook ai servizi di newsletter sempre più utilizzati dai giornalisti per divulgare i propri articoli e che il rivale Twitter ha introdotto sulla sua piattaforma, permettendo così ai giornalisti di monetizzare sui propri scritti. Facebook, su questo fronte, è in competizione anche ...

