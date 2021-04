F1 | Sebastian Vettel | “Condizioni difficili | la macchina non fa ancora quello che voglio”

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 aprile 2021) Venerdì sottotono specialmente sul giro secco in casa Aston Martin da parte di, 15° in classifica al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo 2021. Il pilota tedesco ha fatto molta fatica a trovare un buon giro con gomme morbide nella simulazione di qualifica, pagando ben 6 decimi dal compagno di squadra Lance Stroll, mentre in termini di ritmo ha evidenziato un buon long-run con pneumatici a banda gialla. “Non mi infastidiscono i 6 decimi di ritardo dal mio compagno. Lance ha una specifica leggermente diversa da me qui a Portimao. Spero che possa fare progressi. Ledella pista oggi erano molto insidiose perché c’era vento forte. In questeè particolarmente complesso mettere assieme un buon giro“, ha dichiarato l’ex ferrarista dopo i primi 120 ...