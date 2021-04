Covid: coppia fiorentina in India per adottare una bimba: "Qui la gente muore per strada" (Di venerdì 30 aprile 2021) «Grazie a Dio sto bene perché ho avuto delle cure immediate e dopo quattro giorni sto meglio». Simonetta Filippi, cittadina di Campi Bisenzio, si trova all’Holy Family Hospital a Nuova Dehli in India... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 30 aprile 2021) «Grazie a Dio sto bene perché ho avuto delle cure immediate e dopo quattro giorni sto meglio». Simonetta Filippi, cittadina di Campi Bisenzio, si trova all’Holy Family Hospital a Nuova Dehli in...

Advertising

Corriere : Italiani in India per adottare una bimba restano bloccati: «Aiutateci a tornare, qui mu... - LaStampa : Brasile, coppia intubata per Covid, lei è incinta: la bimba nasce con cesareo e contagiata. Sono salvi tutti e tre - ilriformista : “Dalle finestre dell’hotel vediamo che bruciano i cadaveri dei morti di Covid in strada. Fuori c’è l’odore della mo… - rep_firenze : In India per adottare una bambina, coppia di Firenze bloccata dal Covid. Lei positiva e isolata: 'Le persone moriva… - messveneto : Coppia italiana in India per prendere la bambina adottata: “Riportateci a casa, qui la gente muore per terra”: Coni… -