Campidoglio | Raggi riceve leader opposizione bielorussa

Roma – "In Campidoglio ho incontrato Sviatlana Tsikhanouskaya, leader dell'opposizione bielorussa. Una donna coraggiosa che lotta per la democrazia e i diritti del suo popolo. Il mio pensiero va anche a Aung San Suu Kyi ed Aleksej Navalnyj e a tutti coloro che lottano per la liberta'". Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

