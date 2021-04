Apple | indagine Antitrust Ue su regole App Store su streaming musica

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Apple indagine

Tiscali.it

Tecnicamente è stata notificata al gruppo una comunicazione di addebiti, a seguito di un esposto da parte Spotify, che come altri servizi analoghi è in competizione diretta con la app "Music"."...Formale comunicazione addebiti al gruppo americano .'ha distorto la concorrenza nel mercato della musica in streaming abusando della sua posizione ...i documenti del fascicolo disulla ...L'Antitrust Europeo ha formalmente accusato Apple di abuso di posizione dominante nel mercato dello streaming musicale.Bruxelles emette la valutazione preliminare sul caso del braccio di ferro con?Spotify: gli acquisti in app penalizzerebbero gli altri sviluppatori ...