Anna Tatangelo atomica | tacchi a spillo e look total white per il singolo “Serenata”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Anna Tatangelo

Tra le cantanti più apprezzate e conosciute del mondo musicale nostrano, ecco quanto guadagnaè senz'ombra di dubbio una delle cantanti più conosciute e apprezzate del mondo della musica nostrana. Finita al centro dell'attenzione della cronaca rosa nostrana per ...Gnagna assoluta,torna in radio con Serenata , pezzo che punta ad un'estate danzereccia senza però fare realmente breccia. Possibilità che possa tramutarsi in tormentone?Su Instagram un nuovo post intrigante di Anna Tatangelo, artista di origini ciociare. Il duplice scatto pazzesco per il singolo "Serenata".Top Dieci, Leonardo Pieraccioni ospite: "Sarà una serata all'insegna della sobrietà" Questa sera torna l'appuntamento con Top 10, programma di Carlo Conti ...