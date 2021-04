“Abuso di posizione dominante” Scontro Apple-Ue sulla musica in streaming

Advertising

Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Per l'Antitrust Ue la #Apple distorce il mercato. La replica del gigante Usa - Lukyluke311 : RT @IlPrimatoN: Per l'Antitrust Ue la #Apple distorce il mercato. La replica del gigante Usa - Efisio31251859 : RT @IlPrimatoN: Per l'Antitrust Ue la #Apple distorce il mercato. La replica del gigante Usa - IlPrimatoN : Per l'Antitrust Ue la #Apple distorce il mercato. La replica del gigante Usa - Italia_Notizie : Apple, l’Antitrust Ue: «Musica online, la Mela distorce la concorrenza». Il primo round va a Spotify -

Ultime Notizie dalla rete : Abuso posizione

Non è stata comminata una multa perché si tratta di contestazioni formali: Apple è accusata dididominante sia per il meccanismo di acquisto in - app obbligatorio, sia per le ...Apple "ha distorto la concorrenza nel mercato della musica in streaming abusando della suadominante per la distribuzione delle app per la musica in streaming attraverso App Store". Si ...La Commissione europea ha inviato nuove contestazioni formali alla Apple, per aver distorto la concorrenza nel mercato dello streaming musicale, perché ha abusato della sua posizione dominante per la ...Abuso di posizione dominante, distorsione della libera concorrenza e imposizione arbitrarie agli sviluppatori di applicazioni, sono alcune delle contestazioni mosse ad Apple nella comunicazione uffici ...