Vertice Musumeci-Caputo | al centro zona rossa | crisi e investimenti a Monreale

Un Vertice tra il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, e il deputato regionale di Forza Italia si è tenuto questo pomeriggio. Oggetto dell'incontro gli Enti locali, Infrastrutture e sviluppo del territorio. L'incontro, che si è tenuto a Palazzo D'Orleans, era stato chiesto al Governatore da Caputo, che nei giorni precedenti aveva incontrato molti sindaci e amministratori dei Comuni della Provincia di Palermo e ancor prima, nella qualità di componente la Commissione parlamentare Attività produttive, imprenditori, operatori economici e rappresentanti del mondo produttivo legato all'Agricoltura". "Sono grato al Presidente Musumeci – dice Caputo – per la immediata disponibilità e per l'attenzione mostrata alle problematiche che ho rappresentato. Si è trattato di un incontro cordiale e ...

