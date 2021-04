Valle Telesina, tentato furto in un supermercato: malviventi in fuga (Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTelese Terme – tentato furto questa notte ai danni in un supermercato di via san Giovanni a Telese Terme. Alcuni cittadini, nel corso della nottata appena trascorsa, hanno notato che almeno 5 persone stazionavano nei pressi dell’esercizio commerciale, alcuni addirittura sul tetto. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia del locale Commissariato che hanno notato che alcuni stavano cercando di effettuare un foro per sbucare nel supermercato ma, alla vista della Volante, il quintetto si è dato alla fuga, non riuscendo a rubare nulla, lasciando alcuni attrezzi utili a praticare il foro e a realizzare il furto e che sono stati appunto ritrovati dai poliziotti. La fuga dei malviventi verso le ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTelese Terme –questa notte ai danni in undi via san Giovanni a Telese Terme. Alcuni cittadini, nel corso della nottata appena trascorsa, hanno notato che almeno 5 persone stazionavano nei pressi dell’esercizio commerciale, alcuni addirittura sul tetto. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia del locale Commissariato che hanno notato che alcuni stavano cercando di effettuare un foro per sbucare nelma, alla vista della Volante, il quintetto si è dato alla, non riuscendo a rubare nulla, lasciando alcuni attrezzi utili a praticare il foro e a realizzare ile che sono stati appunto ritrovati dai poliziotti. Ladeiverso le ...

