Uno studio calcola i costi “nascosti” delle reti 5G (Di giovedì 29 aprile 2021) Un’antenna per il segnale 5G (Photo by Mikhail PochuyevTASS via Getty Images)In Italia gli operatori stanno ancora apparecchiando il tavolo del 5G, ma già a partire dal 2024 si stima che il conto delle reti potrebbe essere di 16 miliardi di euro. Uno scontrino salato fatto di costi prevedibili e “nascosti”, come ha evidenziato Cefriel, il centro di innovazione digitale fondato dal Politecnico di Milano. Il risultato emerge da uno studio capitanato dal tedesco Brandenburg Institute for society and security (Bigs) e finanziato dal Dipartimento di Stato americano (anche se i team hanno agito in modo indipendente), in collaborazione con ricercatori di Francia, Germania, Italia e Portogallo. Quando si parla di costi nascosti non bisogna pensare a malaffare o dolo, ma ... Leggi su wired (Di giovedì 29 aprile 2021) Un’antenna per il segnale 5G (Photo by Mikhail PochuyevTASS via Getty Images)In Italia gli operatori stanno ancora apparecchiando il tavolo del 5G, ma già a partire dal 2024 si stima che il contopotrebbe essere di 16 miliardi di euro. Uno scontrino salato fatto diprevedibili e “nas”, come ha evidenziato Cefriel, il centro di innovazione digitale fondato dal Politecnico di Milano. Il risultato emerge da unocapitanato dal tedesco Brandenburg Institute for society and security (Bigs) e finanziato dal Dipartimento di Stato americano (anche se i team hanno agito in modo indipendente), in collaborazione con ricercatori di Francia, Germania, Italia e Portogallo. Quando si parla dinasnon bisogna pensare a malaffare o dolo, ma ...

