Un passo dal cielo, Transformers 4 o Criminal minds? La tv del 29 aprile (Di giovedì 29 aprile 2021) Per la prima serata in tv, giovedì 29 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Un passo dal cielo”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “La domesticazione dell’uomo. Parte 1 e parte “. Nella prima, Dafne e Christoph sono costretti ad affrontare i nodi del proprio rapporto, dopo che un giovane scalatore allievo di Christoph viene accusato della morte della sua fidanzata. Francesco e Vincenzo dovranno entrare in punta di piedi nel rapporto tra padre e figlia, se vorranno ottenere la verità che cercano. Nella seconda, mentre Manuela sembra poter finalmente vivere il suo sogno, Vincenzo scopre un sorprendente capitolo della vita di Carolina di cui era completamente all’oscuro. Su Canale5 alle 21.45 ci sarà “L’isola dei famosi”, condotto da Ilary Blasi Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Anni 20”, condotto da Francesca ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 29 aprile 2021) Per la prima serata in tv, giovedì 29su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Undal”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “La domesticazione dell’uomo. Parte 1 e parte “. Nella prima, Dafne e Christoph sono costretti ad affrontare i nodi del proprio rapporto, dopo che un giovane scalatore allievo di Christoph viene accusato della morte della sua fidanzata. Francesco e Vincenzo dovranno entrare in punta di piedi nel rapporto tra padre e figlia, se vorranno ottenere la verità che cercano. Nella seconda, mentre Manuela sembra poter finalmente vivere il suo sogno, Vincenzo scopre un sorprendente capitolo della vita di Carolina di cui era completamente all’oscuro. Su Canale5 alle 21.45 ci sarà “L’isola dei famosi”, condotto da Ilary Blasi Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Anni 20”, condotto da Francesca ...

capuanogio : Secondo #MD il #Psg ha presentato a #Messi un'offerta per un contratto biennale con opzione per un terzo anno che v… - NaliOfficial : #Nuda10 DISCO D’ORO ?? #Dieci DISCO DI PLATINO ?? Grazie dal profondo del cuore alla mia squadra, ormai una seconda f… - tvdellosport : ?? ESCLUSIVA La #Lazio è a un passo dal chiudere il colpaccio Kaio #Jorge, attaccante classe 2002 del #Santos. I… - Politica_Econom : motivo per festeggiare, ma gli Stati Uniti sono sconvolti dal fatto che siano stati superati dalla Cina. Mosca sta… - pascalefra : RT @DamianoDiSimine: Sono passati 4 anni da quando abbiamo concluso la campagna #people4soil raccogliendo 213.000 firme di cittadini per un… -