The Last of Us Parte II in un video che mostra tanti luoghi segreti tra cui la casa di Joel

Nonostante sia passato un po' di tempo dall'uscita di The Last of Us Parte II, il titolo di Naughty Dog continua a stupire per la quantità di dettagli che possiamo trovare. Ora, un nuovo video ci offre un punto di vista diverso, andando in esplorazione di zone fuori limite, tra cui la casa di Joel a Jackson. Nel video creato da Speclizer, il quale ha precedentemente scoperto che i modelli dei personaggi di The Last of Us Parte II sono così dettagliati da avere le impronte digitali, gli spettatori possono vedere un tour all'interno della casa di Joel spostando la telecamera durante il filmato tra Joel ed Ellie sotto il portico. Come ci si aspetterebbe, la casa è piuttosto spoglia con ...

