Stadia si aggiorna | in arrivo la barra di ricerca nello store e il feed attivitàHDblog it

(Di giovedì 29 aprile 2021) In ambito mobile, Google ha infine confermato che prossimamente sui dispositivi Android sarà possibile accedere adirettamente da un browser webRead More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

HDblog : Stadia si aggiorna: in arrivo la barra di ricerca nello store e il feed attività -

Ultime Notizie dalla rete : Stadia aggiorna

HDblog

L'interfaccia utente diper il web sie finalmente arrivano alcune funzionalità essenziali richieste a gran voce dalla community tra cui l'aggiunta della barra per la ricerca che consente di cercare i giochi ...Stiamo parlando della patch 1.2.1 che da ieri è disponibile al download su PlayStation 5 e 4, Xbox Series X e S, Xbox One, Ubisoft Connect, Epic Games Store,e perfino Amazon Luna (servizio di ...In ambito mobile, Google ha infine confermato che prossimamente sui dispositivi Android sarà possibile accedere a Stadia direttamente da un browser web ...Ubisoft aggiorna Assassin's Creed Valhalla con la patch 1.2.1 che, tra le altre cose, porta tre nuove skill e un'opzione per disabilitare le uccisioni cinematiche.