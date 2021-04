**Roma: Zevi, ‘primarie ‘cool’ e verranno in 100mila per centrosinistra non raccogliticcio’** (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr (Adnkronos) – “Una città giovane, aperta, attrattiva, che guarda al futuro”. Tobia Zevi è il candidato sindaco di Roma più giovane, 38 anni. Ma anche quello in campo da più tempo: “Da prima dell’annuncio della Raggi”, sottolinea. E’ in corsa per le primarie del centrosinistra e, racconta all’Adnkronos, ha deciso di ‘buttarsi’ “perchè consideravo, e considero, scandaloso che non si parlasse di Roma e del suo futuro. Mentre la città affondava. Ho posto la questione soprattutto alla classe politica, ho visto che non c’erano effetti e ho deciso di lanciare una candidatura di cambiamento e innovazione”.A chi si rivolge, il candidato Zevi? “A Roma i problemi sono noti. Le soluzioni da mettere in campo richiedono energia, anche politica. Penso che un giovane, un outsider, libero da cordate sia una occasione per realizzare queste ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr (Adnkronos) – “Una città giovane, aperta, attrattiva, che guarda al futuro”. Tobiaè il candidato sindaco di Roma più giovane, 38 anni. Ma anche quello in campo da più tempo: “Da prima dell’annuncio della Raggi”, sottolinea. E’ in corsa per le primarie dele, racconta all’Adnkronos, ha deciso di ‘buttarsi’ “perchè consideravo, e considero, scandaloso che non si parlasse di Roma e del suo futuro. Mentre la città affondava. Ho posto la questione soprattutto alla classe politica, ho visto che non c’erano effetti e ho deciso di lanciare una candidatura di cambiamento e innovazione”.A chi si rivolge, il candidato? “A Roma i problemi sono noti. Le soluzioni da mettere in campo richiedono energia, anche politica. Penso che un giovane, un outsider, libero da cordate sia una occasione per realizzare queste ...

Advertising

zazoomblog : Roma: Zevi primarie cool e verranno in 100mila per centrosinistra non raccogliticcio - #Roma: #primarie #verranno… - TV7Benevento : **Roma: Zevi, 'primarie 'cool' e verranno in 100mila per centrosinistra non raccogliticcio'** (2)... - TV7Benevento : **Roma: Zevi, 'primarie 'cool' e verranno in 100mila per centrosinistra non raccogliticcio'**... - PeterCiaccio1 : RT @tobiazevi: Oggi inizio a presentare la mia squadra per #Roma. Perché non funziona l'uomo solo al comando. Donne e uomini straordinari c… - tobiazevi : Oggi inizio a presentare la mia squadra per #Roma. Perché non funziona l'uomo solo al comando. Donne e uomini strao… -