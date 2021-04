Revolut aggiorna l’interfaccia dell’applicazione | Punto Informatico

Advertising

cellicom : L’app Revolut si aggiorna alla versione 8.0: ecco le novità - puntotweet : Revolut aggiorna l’interfaccia dell’applicazione - - TuttoAndroid : L’app Revolut si aggiorna alla versione 8.0: ecco le novità -

Ultime Notizie dalla rete : Revolut aggiorna

Punto Informatico

Il nuovo aggiornamento rilasciato daper l'applicazione mobile introduce importanti novità per quanto riguarda l'interfaccia ...Il nuovo aggiornamento rilasciato da Revolut per l'applicazione mobile introduce importanti novità per quanto riguarda l'interfaccia utente.L'applicazione Android di Revolut si aggiorna alla versione 8.0 con numerose novità per facilitare la gestione del proprio conto ...