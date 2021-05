Rapina a Cuneo, due morti. Il gioielliere: "Ho dovuto, o io o loro" (Di giovedì 29 aprile 2021) Era finta la pistola utilizzata dai banditi che ieri sera hanno fatto irruzione nella gioielleria di Grinzane Cavour scatenando la reazione del gioielliere, che ha ucciso due di loro e ferito un terzo. Leggi su ilgiorno (Di giovedì 29 aprile 2021) Era finta la pistola utilizzata dai banditi che ieri sera hanno fatto irruzione nella gioielleria di Grinzane Cavour scatenando la reazione del, che ha ucciso due die ferito un terzo.

