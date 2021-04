Punta Campanella | primo weekend “giallo” da vivere a contatto con la natura

(Di giovedì 29 aprile 2021) Amp: a partire da venerdì 30 aprile quattro giornate tra escursioni, immersioni, giri in canoa alla ricerca di biodiversità. La Penisola sorrentina partecipa all’evento internazionale City Nature Challenge con il Parco Marino. Alla ricerca di biodiversità, piante e animali, lungo i sentieri collinari e montani della penisola sorrentina e nel mare dell’Area Marina

Advertising

positanonews : #Ambiente #AmbienteInFormaacuradellAMPPuntaCampanella #Copertina Massa Lubrense, con l’Amp Punta Campanella il prim… - StabiaChannel : #TerzaPagina #Massa Lubrense - Primo weekend 'giallo' da vivere in natura con l'Amp Punta Campanella LEGGI LA NEWS:… - Giusepp57468407 : @CricriLabointer @LucaMagmo @dedoraffa Se non vuoi pagare l'Imu sulla seconda casa, beh ... basta venderla. E i sol… - antonellaa262 : Il lavoro di monitoraggio dell’Amp Punta Campanella (presentato ad una conferenza internazionale) sui tesori nascos… -

Ultime Notizie dalla rete : Punta Campanella

I risultati del monitoraggio realizzato dal Parco Marino dipresentati all' European Conference on scientific diving. Luogo magico e selvaggio, la Baia di Ieranto offre un mare e un ...... il progetto portato avanti dal Centro di Educazione Ambientale dell'Area Marina Protetta die dal Flag Approdo di Ulisse, promosso dalla Regione Campania e finanziato con i Fondi ...L'Istituto Alberghiero "Pantaleone Comite" di Maiori è uno dei partecipanti del progetto "Sea può fare" realizzato dal Centro di Educazione Ambientale dell'Area Marina Protetta di Punta Campanella. Ne ...Da venerdì 30, 4 giornate tra escursioni, immersioni, giri in canoa alla ricerca di biodiversità. La penisola sorrentina partecipa all'evento internazionale City Nature Challenge con il Parco Marino.