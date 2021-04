Pompei, 24enne uccisa con tre coltellate. Segni di violenza sessuale (Di giovedì 29 aprile 2021) Aveva 24 anni la giovane donna uccisa nel pomeriggio a Pompei . La vittima è morta poco dopo essere stata soccorsa dal 118. Sul corpo i sanitari hanno riscontrato tre coltellate all’addome e Segni di... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 29 aprile 2021) Aveva 24 anni la giovane donnanel pomeriggio a. La vittima è morta poco dopo essere stata soccorsa dal 118. Sul corpo i sanitari hanno riscontrato treall’addome edi...

