Nuovi guai per CR7? I tabloid | ' La Mayorga chiede 65 milioni di risarcimento'

(Di giovedì 29 aprile 2021) Periodo da dimenticare per Cristiano Ronaldo. La Juventus non gira, rischia di non partecipare alla prossima Champions League e il portoghese non marca il tabellino da quattro giornate, un'infinità ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nuovi guai

SuperNews

Periodo da dimenticare per Cristiano Ronaldo. La Juventus non gira, rischia di non partecipare alla prossima Champions League e il portoghese non marca il tabellino da quattro giornate, un'infinità ...PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Coronavirus, il bollettino nazionale: 13.385 ipositivi nelle ultime 24 ore Lo Monaco, FIGC: "Ai club che hanno aderito alla Superlega non ...Cosa accadrebbe se una mattina aprendo WhatsApp si leggesse la scritta: “Servizio temporaneamente sospeso.”? Sicuramente scatterebbe il panico. Ma davvero ...Cristiano Ronaldo sicuramente non sta vivendo il periodo più bello della sua vita. Mayorga avrebbe chiesto 18 milioni di sterline (20,6 milioni di euro) per “il dolore e la sofferenza” provati in pass ...