Marsilio e Campitelli dal sottosegretario Giava | ' L' Abruzzo sarà protagonista nella transizione ecologica'

reteabruzzocom : ABRUZZO VERDE, MARSILIO E CAMPITELLI DAL SOTTOSEGRETARIO GAVA - ekuonews : Marsilio e Campitelli dal sottosegretario Vannia Gava per la transizione ecologica - radiolaquila1 : Marsilio e Campitelli dal sottosegretario Gava: “L’Abruzzo sarà protagonista nella transizione ... -

Ultime Notizie dalla rete : Marsilio Campitelli

Incontro a Roma, tra il presidente della Regione Abruzzo, Marcoe l'assessorecon il sottosegretario del Ministero della transizione ecologica, Vannia Gava. 'Al sottosegretario Vannia Gava abbiamo sottoposto le tante urgenze e i tanti progetti ...'Insieme all'Assessoreabbiamo sottoposto al Sottosegretario Vannia Gava le tante urgenze e i tanti progetti che ... Marco, al termine dell'incontro con il sottosegretario del ...L’AQUILA – “Dati ancora positivi, l’indice Rt in ulteriore discesa, allo 0.78, la percentuale di posti letto occupati è in continua diminuzione, si avvicina al 20%. Domani in Abruzzo verrà confermata ...Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, al termine dell’incontro con il sottosegretario del Ministero della Transizione Ecologica, Vannia Gava, che si è tenuto questa mat ...