Mara Venier pubblica il suo libro: “Mamma, ti ricordi di me?” (Di giovedì 29 aprile 2021) Ci sono dolori nella vita che ti annientano. Dolori per la perdita di una persona cara. E’ difficile andare avanti ed elaborare il lutto. Sai che quella persona non potrà più starti accanto, almeno non fisicamente. Vivrà ancora dentro di te con il ricordo. Mara Venier ha raccontato della sua Mamma, la signora Elsa, in un libro. La signora Elsa, Mamma di Mara Venier, è morta nel 2015. La donna si è ammalata di Alzheimer. Era una “donna piena d’amore, energia e passione. Lei era il mio rifugio sicuro”, racconta Mara Venier al settimanale Oggi che l’ha intervistata. Il libro “Mamma, ti ricordi di me?“, edito RaiLibri, a cura di Sabina Donadio “non è un libro triste e non ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 29 aprile 2021) Ci sono dolori nella vita che ti annientano. Dolori per la perdita di una persona cara. E’ difficile andare avanti ed elaborare il lutto. Sai che quella persona non potrà più starti accanto, almeno non fisicamente. Vivrà ancora dentro di te con il ricordo.ha raccontato della sua, la signora Elsa, in un. La signora Elsa,di, è morta nel 2015. La donna si è ammalata di Alzheimer. Era una “donna piena d’amore, energia e passione. Lei era il mio rifugio sicuro”, raccontaal settimanale Oggi che l’ha intervistata. Il, tidi me?“, edito RaiLibri, a cura di Sabina Donadio “non è untriste e non ...

