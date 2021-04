Manchester United-Roma | Bruno Fernandes in gol | show di Pogba VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 aprile 2021) Dopo nove minuti di gioco ilpassa in vantaggio ad Old Trafford contro lanella semifinale di andata di Europa League. Lo fa con una bellissima combinazione tra, Cavani eche è scattato alle spalle della difesa e ha depositato in rete per l’1-0 che sblocca la gara. Un brutto inizio per i giallorossi che hanno anche perso Veretout per infortunio. SportFace.