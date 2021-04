M5S: Bettini, 'serve ulteriore salto qualità, occasione è guida Conte' (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "Il Movimento 5Stelle è stato in gran parte lo specchio dei nostri errori e dei nostri vuoti. Eppure, ancora una volta, solo l'ideologia e il preconcetto non fanno vedere i passi in avanti che sono stati compiuti da questo movimento negli ultimi due anni". Lo dice Goffredo Bettini all'iniziativa di Agorà con Enrico Letta e Giuseppe Conte. "Oggi quel movimento si trova di fronte alla necessità di un salto ulteriore. L'occasione è la guida di Conte. Vedremo nei prossimi giorni. Vedremo con il massimo rispetto dell'autonomia di ricerca e di pensiero che Conte e l'insieme del suo movimento sapranno esprimere. Certamente potranno venire indicazioni utili a tutti". "Sull'organizzazione di una forma politica che non cede al ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "Il Movimento 5Stelle è stato in gran parte lo specchio dei nostri errori e dei nostri vuoti. Eppure, ancora una volta, solo l'ideologia e il preconcetto non fanno vedere i passi in avanti che sono stati compiuti da questo movimento negli ultimi due anni". Lo dice Goffredoall'iniziativa di Agorà con Enrico Letta e Giuseppe. "Oggi quel movimento si trova di fronte alla necessità di un. L'è ladi. Vedremo nei prossimi giorni. Vedremo con il massimo rispetto dell'autonomia di ricerca e di pensiero chee l'insieme del suo movimento sapranno esprimere. Certamente potranno venire indicazioni utili a tutti". "Sull'organizzazione di una forma politica che non cede al ...

