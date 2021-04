Le Air Jordan 1 di Michael Jordan all' asta da Sotheby' s a Ginevra

(Di giovedì 29 aprile 2021) Aun'di celebri sneaker. E' la prima volta che da's vengono messe in vendita scarpe da ginnastica, ma non scarpe comuni, bensì quelle appartenute alle stelle del NBA come il ...

Ultime Notizie dalla rete : Air Jordan

askanews

Le sue1, usate nella stagione 1984 - 85 con i Chicago Bulls, sono stimate tra i 90.500 e i 136mila euro e sono il pezzo forte dell'asta. In vendita anche scarpe di altri grandi del basket ...È sufficiente pensare alle Nike1 High , dedicate al rapper Travis Scott , o alla collaborazione sempre tra Nike e il brand di lusso Off - White,1 x Off - White . Entrambi i ...Roma, 29 apr. (askanews) - A Ginevra un'asta di celebri sneaker. E' la prima volta che da Sotheby's vengono messe in vendita scarpe da ginnastica, ...Alcuni sono pezzi unici, disegnati dai più grandi stilisti del mondo e si possono acquistare durante le aste della casa inglese. Ecco 10 paia di sneakers ancora sul mercato ...