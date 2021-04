Igor il russo condannato all'ergastolo in Spagna (Di giovedì 29 aprile 2021) (Adnkronos) - Norbert Feher, alias Igor il russo, è stato condannato dal giudice del tribunale di Teruel, in Spagna, alla pena massima, l'ergastolo reversibile, per gli omicidi commessi ad Andorra il 14 dicembre 2017. Si tratta dell'allevatore José Luis Iranzo e dei due agenti della Guardia Civil Víctor Romero e Víctor Jesús Caballero a Teruel. Il tribunale ha imposto per Feher pena detentiva permanente che, nel suo caso, potrà essere rivista per il terzo dei delitti e altre due pene di 25 anni di reclusione per ciascuno degli altri due. Nella sentenza, inoltre, il giudice ha stabilito che la condanna non potrà essere sospesa prima che Feher, noto anche come il killer di Budrio, abbia scontato almeno 30 anni di carcere. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) (Adnkronos) - Norbert Feher, aliasil, è statodal giudice del tribunale di Teruel, in, alla pena massima, l'reversibile, per gli omicidi commessi ad Andorra il 14 dicembre 2017. Si tratta dell'allevatore José Luis Iranzo e dei due agenti della Guardia Civil Víctor Romero e Víctor Jesús Caballero a Teruel. Il tribunale ha imposto per Feher pena detentiva permanente che, nel suo caso, potrà essere rivista per il terzo dei delitti e altre due pene di 25 anni di reclusione per ciascuno degli altri due. Nella sentenza, inoltre, il giudice ha stabilito che la condanna non potrà essere sospesa prima che Feher, noto anche come il killer di Budrio, abbia scontato almeno 30 anni di carcere.

