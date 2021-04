Giro d’Italia 2021: startlist e partecipanti. Presenti Bernal, Evenepoel, Nibali e Ciccone (Di giovedì 29 aprile 2021) Ancora una decina di giorni e sarà spettacolo assoluto. Grande attesa per la partenza da Torino, il prossimo 8 maggio, per il Giro d’Italia 2021. Corridori che stanno affinando la condizione in vista della Corsa Rosa: sarà grande battaglia per il Trofeo Senza Fine. Da Egan Bernal a Remco Evenepoel passando per i vari cacciatori di tappe del calibro di Filippo Ganna ed Elia Viviani, fino ad arrivare alla coppia della Trek-Segafredo formata da Vincenzo Nibali, finalmente in ripresa dopo l’operazione al polso, e Giulio Ciccone. Insomma, abbiamo davanti a noi una startlist di lusso per la gara tricolore. E adesso andiamo a scoprire l’elenco dei partecipanti in aggiornamento. startlist Giro ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 aprile 2021) Ancora una decina di giorni e sarà spettacolo assoluto. Grande attesa per la partenza da Torino, il prossimo 8 maggio, per il. Corridori che stanno affinando la condizione in vista della Corsa Rosa: sarà grande battaglia per il Trofeo Senza Fine. Da Egana Remcopassando per i vari cacciatori di tappe del calibro di Filippo Ganna ed Elia Viviani, fino ad arrivare alla coppia della Trek-Segafredo formata da Vincenzo, finalmente in ripresa dopo l’operazione al polso, e Giulio. Insomma, abbiamo davanti a noi unadi lusso per la gara tricolore. E adesso andiamo a scoprire l’elenco deiin aggiornamento....

