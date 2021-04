Future USA positivi dopo dati macroeconomici

(Di giovedì 29 aprile 2021) (Teleborsa) – L’andamento deiUSA indica che la seduta odierna del mercato americano aprirà in rialzo. Isugli indici azionari puntano al rialzola diffusione di diversi: diminuiscono ancora le richieste di sussidi alla disoccupazione e il PIL americano è salito del 6,4%, contro aspettative per +6,1%, nel primo trimestre del 2021. Il contratto sul Dow Jones è in rialzo dello 0,51% a 33.899 punti, mentre quello sullo S&P 500 guadagna lo 0,76% a 4.208 punti. Il derivato sul Nasdaq è invece il migliore, registrando un rialzo dell’1,17% a 14.052 punti. Tra le aziende che hanno fornito i risultati trimestrali, Apple e Facebook sono in rialzo nel premarket, mentre Ford, eBay e Merck perdono terreno.

Teleborsa

Performance migliore per ilsul Nasdaq100 (+1,1%). Previsto un avvio brillante per Apple (+2,5% in preapertura) e Facebook (+8,1% in preapertura), dopo la diffusione dei risultati trimestrale, ...