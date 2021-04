Fmi e Banca Mondiale, il monito di papa Francesco sul debito ecologico (Di giovedì 29 aprile 2021) Esiste un debito ecologico con i “Paesi poveri”? I mutamenti climatici, ad esempio, causati in gran parte dalle economie avanzate, non gravano su tante economie africane? Come mai questo debito non viene neanche preso in considerazione, non viene calcolato, addirittura non viene riconosciuto? Riconoscere il debito ecologico è una delle principali indicazioni contenute nel testo inviato da Francesco a Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale in occasione degli incontri di primavera 2021, appuntamento tanto tradizionale quanto importante dei due grandi istituti mondiali. Non gli è stata destinata sufficiente attenzione da molti media e La Civiltà Cattolica, per fortuna, ci torna con un testo di approfondimento. Che parte da questa considerazione ... Leggi su formiche (Di giovedì 29 aprile 2021) Esiste uncon i “Paesi poveri”? I mutamenti climatici, ad esempio, causati in gran parte dalle economie avanzate, non gravano su tante economie africane? Come mai questonon viene neanche preso in considerazione, non viene calcolato, addirittura non viene riconosciuto? Riconoscere ilè una delle principali indicazioni contenute nel testo inviato daa Fondo Monetario Internazionale ein occasione degli incontri di primavera 2021, appuntamento tanto tradizionale quanto importante dei due grandi istituti mondiali. Non gli è stata destinata sufficiente attenzione da molti media e La Civiltà Cattolica, per fortuna, ci torna con un testo di approfondimento. Che parte da questa considerazione ...

