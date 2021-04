Floridia, i carabinieri incontrano 'virtualmente' gli studenti dell'Istituto Comprensivo 'A. Volta' (Di giovedì 29 aprile 2021) Floridia - Dopo il periodo di sospensione dovuto alla chiusura degli istituti scolastici per il contrasto alla diffusione del COVID 19, è ripresa la collaborazione tra i carabinieri ed i dirigenti ... Leggi su lagazzettasiracusana (Di giovedì 29 aprile 2021)- Dopo il periodo di sospensione dovuto alla chiusura degli istituti scolastici per il contrasto alla diffusione del COVID 19, è ripresa la collaborazione tra ied i dirigenti ...

Advertising

GDS_it : Floridia, i carabinieri incontrano via web gli studenti per parlare di legalità - RadioVoceVicina : FLORIDIA, I CARABINIERI INCONTRANO GLI STUDENTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “ALESSANDRO VOLTA” IN VIDEOCONFERENZA PAR… - LaGazzettaSR : #Floridia, i carabinieri incontrano 'virtualmente' gli studenti dell'Istituto Comprensivo 'A. Volta' - il_siracusano : #Floridia, #Giovani e legalità: i #Carabinieri ... - #Cronaca #Incontro #Istituto_Alessandro_Volta -… -