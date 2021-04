Falciato da un' auto | finisce sul cofano e poi vola a terra | gravissimo all' ospedale di Torrette

Advertising

Corriere Adriatico

ROSORA - Gravissimo incidente ieri pomeriggio poco prima delle 18 lungo via Roma, la strada che segmenta la frazione di Angeli. Un uomo di circa 60 anni, senza documenti, è stato travolto da un'che lo ha centrato in pieno. La vettura, un'Audi A3, era condotta da un uomo con a bordo il figlio piccolo. APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Travolta in mountain bike da un furgone, tanta paura per ...... nel febbraio del 2019, Conte attraversò la strada e venne investito da un'che transitava in via Predicale. L'imprenditore non è stato l'unico ad esserein quel punto. La stessa sorte ...ROSORA - Gravissimo incidente ieri pomeriggio poco prima delle 18 lungo via Roma, la strada che segmenta la frazione di Angeli. Un uomo di circa 60 anni, senza documenti, è ...Attraversa la strada ma viene falciato da un’auto e rovina sull’asfalto: trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette sessantottenne di Castelplanio. È accaduto alle 17,45 ieri pomer ...