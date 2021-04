Fabrizio Corona, Celentano gli scrive nuovamente: “L’unica via è Gesù” (Di giovedì 29 aprile 2021) Adriano Celentano si è battuto sin da subito per la libertà di Fabrizio, arrivando addirittura, durante il mese di Fabrizio trascorso in carcere, a scrivere una lunga lettera ai giudici con tono di ammonimento: “Non si condanna un uomo sulla base delle proprie antipatie personali”, aveva scritto. Ora Adriano torna a parlare a Fabrizio, e lo fa scrivendo una lettera che ha tutto il tono di essere quella di un padre verso il figlio. Il cantante, che ha sempre avuto una grande fede in Dio, ora dice a Fabrizio di avere fede in Lui. scrive: “Caro Fabrizio la tua sofferenza è grande lo so, ma è proprio da questa sofferenza che devi risorgere. I giudici hanno fatto quello che la legge gli impone e tu devi accettarlo. Però non puoi ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 29 aprile 2021) Adrianosi è battuto sin da subito per la libertà di, arrivando addirittura, durante il mese ditrascorso in carcere, are una lunga lettera ai giudici con tono di ammonimento: “Non si condanna un uomo sulla base delle proprie antipatie personali”, aveva scritto. Ora Adriano torna a parlare a, e lo fando una lettera che ha tutto il tono di essere quella di un padre verso il figlio. Il cantante, che ha sempre avuto una grande fede in Dio, ora dice adi avere fede in Lui.: “Carola tua sofferenza è grande lo so, ma è proprio da questa sofferenza che devi risorgere. I giudici hanno fatto quello che la legge gli impone e tu devi accettarlo. Però non puoi ...

Advertising

QuotidianPost : Fabrizio Corona, Celentano gli scrive nuovamente: “L’unica via è Gesù” - xeleonoraaa : @ziacapretta È fabrizio corona da giovane Il classico con la faccia da bad boy ?? - tempoweb : #Celentano a #Corona: affidati a Gesù! E Fabrizio si 'converte'... VIDEO #29aprile #social #iltempoquotidiano… - Danaesse : Adriano Celentano a Corona: «Caro Fabrizio, l'unica via è Gesù: è ora che tu dia un senso alla tua vita» - infoitcultura : Gabriella Privitera 'Avere un figlio come Fabrizio Corona è penoso'/ 'Difficile e..' -