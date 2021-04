F1 | Charles Leclerc | “Dobbiamo spingere per ottenere quello che vogliamo | vincere il Mondiale”

(Di giovedì 29 aprile 2021) Il conto alla rovescia è terminato e il terzo appuntamento del2021 di F1 è arrivato. Sullo spettacolare circuito di Portimao, in Portogallo, il Circus torna in scena e gli interrogativi non mancano su un campionato che di spunti ne sta dando più di quanto ci si potesse aspettare alla vigilia. Lungo i saliscendi lusitani si prospetta un weekend nel quale nulla sarà scontato e, come al solito, saranno i particolari a fare la differenza. La Ferrari viene da un buon inizio di. Il quarto e quinto posto di Imola, soprattutto, ha confermato come la SF21 sia un progetto decisamente più convincente didel 2020. I tecnici della Rossa stanno lavorando alacremente e sembrerebbe che la correlazione tra i dati al simulatore e quella in pista sia efficiente. C’è un bel clima a Maranello ed è stato anche il monegasco ...

"Anche se lo slancio per la prima gara era già molto buono, tutti sono molto motivati per tornare al livello cui apparteniamo". Alla vigilia del Gp del Portogallo,descrive così la voglia della Ferrari di tornare al più presto tra i primi in Formula 1. "È sempre una bella sensazione quando vedi il tuo duro lavoro ripagato con dei buoni risultati ...'Sorpresi? Non tanto, sapevamo di aver lavorato tanto. Ma ovviamente non basta'.sorride per i progressi fatti dalla Ferrari. Alla vigilia delle prime prove del GP del Portogallo il monegasco è tornato sul quarto posto di Imola, che ha dimostrato come il passo in ...Il conto alla rovescia è terminato e il terzo appuntamento del Mondiale 2021 di F1 è arrivato. Sullo spettacolare circuito di Portimao, in Portogallo, il Circus torna in scena e gli interrogativi non ...Dopo i continui richiami da parte del team comunicazione della Ferrari durante la passata stagione di Formula 1, Charles Leclerc ci è ricascato ...