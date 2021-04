Epic Games Store: ecco quale sarà il prossimo gioco gratis (Di giovedì 29 aprile 2021) Epic Games Store ha già alzato il sipario sul prossimo gioco gratis: stavolta la scelta é ricaduta su Pine. Scopriamolo in questa news Epic Games ha appena rivelato il prossimo gioco gratis in arrivo sulla popolarissima vetrina virtuale punto di riferimento per il gaming formato PC, l’Epic Games Store. Non vi tortureremo con ulteriori giri di parole: il gioco in questione è Pine, “un gioco d’avventura d’azione open-world ambientato in un mondo simulato in cui gli esseri umani non hanno mai raggiunto il vertice della catena alimentare”. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 29 aprile 2021)ha già alzato il sipario sul: stavolta la scelta é ricaduta su Pine. Scopriamolo in questa newsha appena rivelato ilin arrivo sulla popolarissima vetrina virtuale punto di riferimento per il gaming formato PC, l’. Non vi tortureremo con ulteriori giri di parole: ilin questione è Pine, “und’avventura d’azione open-world ambientato in un mondo simulato in cui gli esseri umani non hanno mai raggiunto il vertice della catena alimentare”. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo ...

