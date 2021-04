Droga | la leader di Fratelli d' Italia effettua il test a Montecitorio

(Di giovedì 29 aprile 2021) In risposta all'appello della ministra Dadone, Giorgia Meloni si è sottoposta a unantiassieme ai parlamentari did'. Giorgia Meloni si sottopone alanti: “Ora tocca agli altri partiti” su Notizie.it.

DilorenzoEmilio : RT @SkyTG24: Questa mattina i parlamentari di #FratelliDItalia si sono sottoposti al test anti droga durante la manifestazione contro l'uso…

In risposta all'appello della ministra Dadone, Giorgia Meloni si è sottoposta a un test antidroga assieme ai parlamentari di Fratelli d'Italia.Il partito Fratelli d'Italia ha lanciato un'iniziativa per eseguire test antidroga ai suoi deputati e senatori in piazza Montecitorio, fuori dalla Camera, dopo la sfida lanciata dalla ministra Fabiana ...