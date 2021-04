Dal bancomat ' impazzito' piovono 1 000 euro in contanti | ma lui li restituisce

Advertising

Micio50 : ATTENZIONE...ATTENZIONE...Il Corriere della Sera sezione Economia scrive che: “Ing Italia chiude i suoi bancomat da… - deBlasisAlex : RT @wallstreetita: E' ufficiale. @INGItalia forza l’addio al contante. Per ritirare e versare il denaro dal 1° luglio si dovrà andare negli… - scalp87 : RT @wallstreetita: E' ufficiale. @INGItalia forza l’addio al contante. Per ritirare e versare il denaro dal 1° luglio si dovrà andare negli… - wallstreetita : E' ufficiale. @INGItalia forza l’addio al contante. Per ritirare e versare il denaro dal 1° luglio si dovrà andare… - sissicomenooo : La paparazzata al bancomat con le buste e la cassa d'acqua seconda solo a quella dal macellaio #ciavarrini -

Ultime Notizie dalla rete : Dal bancomat

...tessera - racconta Andrea - e ilha ricominciato a funzionare'. Insomma ha 'sparato' fuori i contanti, come detto in tutto un migliaio di euro. 'La donna era già in auto, stava uscendo...... riconsegnandole i soldi provenientisuo conto corrente.impazzito a Desenzano, 33enne restitusce mille euro Come riportato da vari organi di stampa in base alle dichiarazioni degli ...Tempi di registrazione delle movimentazioni in Banca Dati Nazionale e sostegno premio accoppiato bovini e ovicaprini Dal 21 aprile scorso, per le specie bovini ovini e caprini, si applica quanto previ ...A Desenzano del Garda un bancomat impazzito ha espulso mille euro in banconote, che sono state subito recuperate e consegnate alla proprietaria.