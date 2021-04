Chiara Nasti conferma la rottura con Nicolò Zaniolo (Di giovedì 29 aprile 2021) Chiara Nasti dopo un’iniziale smentita, l’influencer ammette via social che tra lei e il calciatore la storia è arrivata al capolinea. I primi indizi su un amore nascente tra Chiara Nasti e Niccolò Zaniolo avevano acceso i riflettori sulla coppia che all’inizio aveva cercato di mantenere la privacy, per poi diChiararsi alla luce del sole. Leggi su people24.myblog (Di giovedì 29 aprile 2021)dopo un’iniziale smentita, l’influencer ammette via social che tra lei e il calciatore la storia è arrivata al capolinea. I primi indizi su un amore nascente trae Niccolòavevano acceso i riflettori sulla coppia che all’inizio aveva cercato di mantenere la privacy, per poi dirsi alla luce del sole.

Reberebby215 : RT @soltantoesse: “You are more alone than the neuron of Chiara Nasti” Il modo in cui rispetto a prima ora è un agnellino. - turntoconor : RT @soltantoesse: “You are more alone than the neuron of Chiara Nasti” Il modo in cui rispetto a prima ora è un agnellino. - Canieuest96 : @dockyard_ Anche contro Chiara Nasti ed Elisabetta Gregoraci contemporaneamente. Comunque avevo dimenticato che la… - Followy26945611 : Sono finita per sbaglio sul profilo di Chiara Nasti. Come è possibile che abbia tutti questi mi piace ai post? Con… - infoitcultura : Chiara Nasti annuncia: “E’ finita con Nicolò Zaniolo!” -