Cade l'obbligo dello smart working al 50% per gli statali (Di giovedì 29 aprile 2021) La data indicata nell’articolo 1 del decreto approvato dal Consiglio dei ministri è quella del 31 dicembre. È la data che allunga lo smart working nella Pubblica amministrazione fino a fine anno: quello semplificato, cioè automatico, e imposto dalla pandemia che ha spostato i dipendenti pubblici dagli uffici alle proprie abitazioni. Letta così, agganciata solo al nome del decreto (Proroghe), la data assume il significato dell’ennesima prosecuzione del regime emergenziale. Ma è il testo che contiene la data a rappresentare invece un punto di rottura. Le nuove norme, messe a punto dal ministro per la Pa Renato Brunetta, fanno Cadere, e da subito, l’obbligo del 50 per cento. Fino ad oggi uno statale su due doveva lavorare da casa. Dal 3 maggio non più. La cancellazione della quota del 50% supera la strategia messa a ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 aprile 2021) La data indicata nell’articolo 1 del decreto approvato dal Consiglio dei ministri è quella del 31 dicembre. È la data che allunga lonella Pubblica amministrazione fino a fine anno: quello semplificato, cioè automatico, e imposto dalla pandemia che ha spostato i dipendenti pubblici dagli uffici alle proprie abitazioni. Letta così, agganciata solo al nome del decreto (Proroghe), la data assume il significato dell’ennesima prosecuzione del regime emergenziale. Ma è il testo che contiene la data a rappresentare invece un punto di rottura. Le nuove norme, messe a punto dal ministro per la Pa Renato Brunetta, fannore, e da subito, l’del 50 per cento. Fino ad oggi uno statale su due doveva lavorare da casa. Dal 3 maggio non più. La cancellazione della quota del 50% supera la strategia messa a ...

Advertising

Colombaccio : RT @HuffPostItalia: Cade l'obbligo dello smart working al 50% per gli statali - a42nno : RT @HuffPostItalia: Cade l'obbligo dello smart working al 50% per gli statali - HuffPostItalia : Cade l'obbligo dello smart working al 50% per gli statali - paoloangeloRF : Dl proroghe, cade l’obbligo dello smart working al 50% nella Pa - Il Sole 24 ORE @sole24ore - LeggiOggi_it : #proroghe Cade l'obbligo di #smartworking al 50% per i dipendenti della #Pa e viene prorogata la validità dei docum… -