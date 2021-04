Brexit: Ue, accordi su commercio e sicurezza informazioni in vigore dal primo maggio (Di giovedì 29 aprile 2021) Sara' ora notificato al Regno Unito l'espletamento degli adempimenti interni europei, dopo di che gli accordi e i testi che li accompagnano saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale prima della ... Leggi su borsaitaliana (Di giovedì 29 aprile 2021) Sara' ora notificato al Regno Unito l'espletamento degli adempimenti interni europei, dopo di che glie i testi che li accompagnano saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale prima della ...

Advertising

Luca_tern : RT @DOscarLancini: Votata a Bruxelles l’ultima ratifica agli accordi del dopo #Brexit: i disastri annunciati dai burocrati #UE non si sono… - Lega_gruppoID : RT @DOscarLancini: Votata a Bruxelles l’ultima ratifica agli accordi del dopo #Brexit: i disastri annunciati dai burocrati #UE non si sono… - DOscarLancini : Votata a Bruxelles l’ultima ratifica agli accordi del dopo #Brexit: i disastri annunciati dai burocrati #UE non si… - Euro_comunica : Brexit, approvato l’accordo dall’Europarlamento - Euro_comunica : Accordi Ue - Gb, ok #Europarlamento ma attenti alle violazioni -