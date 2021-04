Amici 20, Samuele Barbetta in crisi per la fidanzata (Di giovedì 29 aprile 2021) Samuele Barbetta è senza dubbio uno tra gli allievi più posati e disciplinati di Amici 20. Ballerino amatissimo dal pubblico, Samuele Barbetta danza spesso con la collega Giulia Stabile, ma è fidanzatissimo con Claudia Bentrovato, 21enne ballerina e maestra di danza classica di Cosenza. E in queste ore lo abbiamo visto piangere proprio per la fidanzata, che non vede ormai da settembre, da quando cioè si è trasferito a Roma per frequentare la scuola più famosa della televisione italiana. Samuele sente tanto la sua mancanza e soprattutto ha paura che lei si stufi e voglia lasciarlo. Così Veronica Peparini, la maestra di danza di Samuele, ha deciso di chiamare la ragazza per tranquillizzarlo. Claudia ha spiegato che tutti i suoi problemi, i dubbi e le ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 29 aprile 2021)è senza dubbio uno tra gli allievi più posati e disciplinati di20. Ballerino amatissimo dal pubblico,danza spesso con la collega Giulia Stabile, ma è fidanzatissimo con Claudia Bentrovato, 21enne ballerina e maestra di danza classica di Cosenza. E in queste ore lo abbiamo visto piangere proprio per la, che non vede ormai da settembre, da quando cioè si è trasferito a Roma per frequentare la scuola più famosa della televisione italiana.sente tanto la sua mancanza e soprattutto ha paura che lei si stufi e voglia lasciarlo. Così Veronica Peparini, la maestra di danza di, ha deciso di chiamare la ragazza per tranquillizzarlo. Claudia ha spiegato che tutti i suoi problemi, i dubbi e le ...

