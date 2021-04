1 minuto in Borsa 29 aprile 2021 (Di giovedì 29 aprile 2021) (TeleBorsa) – Si muove all’insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee, con Piazza Affari che si allinea alla cautela che regna in Europa. Apprezzabile rialzo a Milano per il comparto tecnologia (+3,20%). Il settore automotive, con il suo -1,47%, si attesta come peggiore del mercato. Tra i principali cambi, nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,21. Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, pubblicati i Prezzi alla Produzione, in Italia, dove il valore raggiunge 0,9% su base mensile, mentre si registrano 2,7% su base annuale. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PIL e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 aprile 2021) (Tele) – Si muove all’insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee, con Piazza Affari che si allinea alla cautela che regna in Europa. Apprezzabile rialzo a Milano per il comparto tecnologia (+3,20%). Il settore automotive, con il suo -1,47%, si attesta come peggiore del mercato. Tra i principali cambi, nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,21. Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, pubblicati i Prezzi alla Produzione, in Italia, dove il valore raggiunge 0,9% su base mensile, mentre si registrano 2,7% su base annuale. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PIL e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Si attende un avvio positivo per ladi New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia ...

Advertising

infoiteconomia : 1 minuto in Borsa 28 aprile 2021 - zazoomblog : 1 minuto in Borsa 28 aprile 2021 - #minuto #Borsa #aprile - Messias67142560 : RT @DanielaBottare2: Scopi fino all'ultimo minuto, anche mezzora in più, poi corri a scuola, fai tutto di fretta ti vesti prendi la borsa s… - calopre : RT @lauranaka: Incidente mortale #Tesla senza conducente. #Musk difende autopilota: 'in quell'auto non era azionato'. In ogni caso autopilo… - denim_diego : RT @DanielaBottare2: Scopi fino all'ultimo minuto, anche mezzora in più, poi corri a scuola, fai tutto di fretta ti vesti prendi la borsa s… -