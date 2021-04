Whirlpool conferma la chiusura a Napoli | 400 operai verso il licenziamento a luglio I sindacati fanno appello a Draghi | “Intervenga”

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Laladello stabilimento di. I 400 lavoratori ora in cassa integrazione saranno licenziati il primo, quando scadrà il blocco dei licenziamenti. Dopo un braccio di ferro durato mesi la multinazionale americana ha ribadito la sua posizione al tavolo col Ministero dello sviluppo economico. “Non vogliamo creare false aspettative – spiegano i rappresentanti aziendali -, non abbiamo intenzione di far ripartire la produzione di lavatrici ané nessun altra produzione”. Ihanno scritto al governo chiedendo “l’intervento del presidente del Consiglio Mario, che deve richiamare la proprietà americana alle sue responsabilità, impedendo alla multinazionale di smantellare gli stabilimenti italiani. ...

l'intenzione di mantenere chiuso lo stabilimento di Napoli e procedere con le procedure al 30 giugno. L'azienda, secondo quanto si apprende, è comunque disponibile a supportare una ...