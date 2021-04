Varianti Covid | ' Rischio di ricovero 2 - 3 volte superiore' La sudafricana è la più pericolosa

Advertising

eziomauro : Covid. Trovato l'anticorpo che ci protegge dal virus e dalle sue varianti - Adnkronos : #Covid, creato 'super-anticorpo' che protegge dal virus e dalle sue #varianti. - fanpage : Un anticorpo rivoluzionario, già ribattezzato super-monoclonale e in grado di proteggere dalle varianti di Sars-Cov… - Nellina38303549 : 'Di questo passo la medicina finirà col saper curare solo il Covid, magari con specialisti nelle diverse varianti...' (C.Colombo) - LucaBernard60 : Crisanti, duro attacco al governo su riaperture e varianti Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Varianti Covid

ilmessaggero.it

L'analisi è stata condotta a cavallo tra il 2020 e 2021 su 19.995 casi dicon(oltre alla sudafricana , sono state considerate la B.1.1.7, nota come , e la P.1, nota come ), e 3348 ......- ha riconosciuto il commissario - che si sono ancora incertezze scientifiche riguardo al- ... In particolare le nuoveche ci preoccupano sollevano delle incertezze significative, e la ...(di Adele Lapertosa) (ANSA) - ROMA, 28 APR - Le tre principali varianti del coronavirus SarsCoV2, finora emerse, aumentano il rischio di ricovero e di terapia intensiva, raddoppiandolo o triplicandolo ...L'ecatombe in India fa sentire i suoi effetti in Italia, con i 214 passeggeri in arrivo in serata all'aeroporto di Fiumicino da Nuova Delhi destinati a test e quarantena per ...