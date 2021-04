Tesla - Ancora ritardi per la Gigafactory di Berlino (Di mercoledì 28 aprile 2021) Dopo aver realizzato in tempi record la fabbrica di Shanghai, la Tesla pensava di costruire rapidamente anche la sua Gigafactory alle porte di Berlino. Tuttavia, i vertici di Palo Alto hanno fatto, come si suol dire, i conti senza l'oste. La burocrazia si sta infatti aggiungendo agli svariati problemi che stanno rallentando il progetto da diversi mesi, costringendo l'azienda statunitense a confermare a rinviare a fine anno l'avvio delle produzioni, inizialmente previsto per luglio. La Germania, che concede molte agevolazioni, a partire dai permessi di costruzione temporanei (che consentono di avviare un progetto anche senza l'autorizzazione definita), pretende infatti un ferreo rispetto delle normative. Servono nuovi documenti. La fabbrica di Grunheide è da tempo oggetto di polemiche e critiche. Diverse associazioni di ambientalisti e ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 28 aprile 2021) Dopo aver realizzato in tempi record la fabbrica di Shanghai, lapensava di costruire rapidamente anche la suaalle porte di. Tuttavia, i vertici di Palo Alto hanno fatto, come si suol dire, i conti senza l'oste. La burocrazia si sta infatti aggiungendo agli svariati problemi che stanno rallentando il progetto da diversi mesi, costringendo l'azienda statunitense a confermare a rinviare a fine anno l'avvio delle produzioni, inizialmente previsto per luglio. La Germania, che concede molte agevolazioni, a partire dai permessi di costruzione temporanei (che consentono di avviare un progetto anche senza l'autorizzazione definita), pretende infatti un ferreo rispetto delle normative. Servono nuovi documenti. La fabbrica di Grunheide è da tempo oggetto di polemiche e critiche. Diverse associazioni di ambientalisti e ...

Advertising

dinoadduci : Tesla - Ancora ritardi per la Gigafactory di Berlino: ecco i motivi - ChemicalAsdfg : @Ale_Everyday È stato moltissimi anni fa (io ho l’anzianitudine). Un corso di Mktg strategico a S. Diego. Lui si oc… - AgostinelliAldo : Effetto #Bitcoin sui conti di #Tesla: impatto positivo per oltre $100 milioni con la vendita di una parte delle sue… - infoiteconomia : Tesla, le celle 4680 non sono ancora pronte: produzione tra più di un anno - infoitscienza : Tesla, le celle 4680 non sono ancora pronte: produzione tra più di un -