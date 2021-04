"Su nostra figlia falsità. Il video gira tra gli amici come un trofeo" (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Non è facile rimanere in silenzio davanti alle falsità che si continuano a scrivere e a dire sul conto di nostra figlia, aggiungendo dolore al dolore: il nostro e il suo. D’altro canto, sarebbe fin troppo facile smentirle sulla base di numerosi atti processuali che sconfessano certe arbitrarie ricostruzioni e che, per ovvie ragioni, non possono essere resi pubblici”. Questo è lo sfogo, raccolto dall’Adnkronos attraverso l’avvocata Giulia Bongiorno, dei genitori della ragazza che ha denunciato il figlio di Beppe Grillo e altri tre ragazzi di violenza sessuale. “Abbiamo appreso, inoltre, che frammenti (frammenti!) di video intimi vengono condivisi tra amici, come se il corpo di nostra figlia fosse un trofeo: qualcosa che ci riporta a ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Non è facile rimanere in silenzio davanti alleche si continuano a scrivere e a dire sul conto di, aggiungendo dolore al dolore: il nostro e il suo. D’altro canto, sarebbe fin troppo facile smentirle sulla base di numerosi atti processuali che sconfessano certe arbitrarie ricostruzioni e che, per ovvie ragioni, non possono essere resi pubblici”. Questo è lo sfogo, raccolto dall’Adnkronos attraverso l’avvocata Giulia Bongiorno, dei genitori della ragazza che ha denunciato il figlio di Beppe Grillo e altri tre ragazzi di violenza sessuale. “Abbiamo appreso, inoltre, che frammenti (frammenti!) diintimi vengono condivisi trase il corpo difosse un: qualcosa che ci riporta a ...

