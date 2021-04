Salme accatastate a Roma: dopo gli esposti in Procura, anziché chiedere scusa l’Ama minaccia querele (Di mercoledì 28 aprile 2021) Alla fine, come era ovvio che fosse, la vicenda delle Salme accatastate in attesa della sepoltura e, soprattutto, di essere cremate, è finita nelle mani dei magistrati. Una situazione deplorevole che si trascina da mesi, e denunciata anche da figure istituzionali, allo stesso modo vittime della pessima gestione cimiteriale fin qui evidenziata da Ama. Salme accatastate a Roma: l’Ama controbatte a ‘sequestro di cadavere’ con un ‘Procurato allarme’ Nello specifico, così come ha fatto anche il Comitato per la tutela dei cimiteri, l’Efi (l’associazione che raggruppa gli impresari delle pompe funebri), poi affiancata dalla Lega, ha presentato un esposto presso la Procura di Roma, dove si ipotizza il reato di sottrazione di cadavere, ed ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 28 aprile 2021) Alla fine, come era ovvio che fosse, la vicenda dellein attesa della sepoltura e, soprattutto, di essere cremate, è finita nelle mani dei magistrati. Una situazione deplorevole che si trascina da mesi, e denunciata anche da figure istituzionali, allo stesso modo vittime della pessima gestione cimiteriale fin qui evidenziata da Ama.controbatte a ‘sequestro di cadavere’ con un ‘to allarme’ Nello specifico, così come ha fatto anche il Comitato per la tutela dei cimiteri, l’Efi (l’associazione che raggruppa gli impresari delle pompe funebri), poi affiancata dalla Lega, ha presentato un esposto presso ladi, dove si ipotizza il reato di sottrazione di cadavere, ed ...

italiaserait : Salme accatastate a Roma: dopo gli esposti in Procura, anziché chiedere scusa l’Ama minaccia querele - V_Mannello : @repubblica ??quanto ai morti bruciati per strada, non dimentichiamo le macabre parate ed i forni crematori insuffic… - V_Mannello : @RadioItaliaIRIB ??quanto ai morti bruciati per strada, non dimentichiamo le macabre parate ed i forni crematori ins… - Maal_Dweb : @CottarelliCPI A Palermo il sig @LeolucaOrlando1 non risolve la sepoltura di 870 salme lasciate accatastate - Chiaradl90 : RT @reportrai3: Più di mille salme sono accatastate nei depositi dei cimiteri di Roma. I crematori sono saturi, le bare vengono accatastate… -