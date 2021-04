Recovery fund, quali interventi per la Puglia Dal lungomare di Bari a strade e ferrovie (Di mercoledì 28 aprile 2021) Di Francesco Santoro: Non solo la riqualificazione del lungomare di Bari, che, stando alle parole del sindaco Antonio Decaro, conoscerà una metamorfosi epocale da area degradata a Parco costiero della cultura, del turismo dell’ambiente grazie ai 75 milioni di euro del Recovery fund (“Per noi quella frase è un sogno che si avvera. Finalmente ne abbiamo avuto la conferma. Siamo tra i grandi progetti strategici finanziati per rilanciare il destino del Paese”, ha commentato il primo cittadino). Nel Piano di ripresa e resilienza varato dal governo Draghi per ottenere da Bruxelles poco più di 190 miliardi di euro, cui si aggiungeranno altri 30 miliardi del fondo complementare nazionale per il finanziamento delle opere infrastrutturali oltre il limite stabilito dal programma continentale per la ripresa ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 28 aprile 2021) Di Francesco Santoro: Non solo la rificazione deldi, che, stando alle parole del sindaco Antonio Decaro, conoscerà una metamorfosi epocale da area degradata a Parco costiero della cultura, del turismo dell’ambiente grazie ai 75 milioni di euro del(“Per noi quella frase è un sogno che si avvera. Finalmente ne abbiamo avuto la conferma. Siamo tra i grandi progetti strategici finanziati per rilanciare il destino del Paese”, ha commentato il primo cittadino). Nel Piano di ripresa e resilienza varato dal governo Draghi per ottenere da Bruxelles poco più di 190 miliardi di euro, cui si aggiungeranno altri 30 miliardi del fondo complementare nazionale per il finanziamento delle opere infrastrutturali oltre il limite stabilito dal programma continentale per la ripresa ...

